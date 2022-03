Og det vækker stor glæde hos cheftræner Peter Sørensen.

»Vi har fået det, vi har søgt. En dygtig stopper, som har lederegenskaber, og som har bidraget til, at vi har kunne klare os med kun at stille med to stoppere,« siger Peter Sørensen i et interview.

Cheftræneren fortsætter:

»Og så bidrager han i høj grad med sin personlig, både i kampene, men også i omklædningsrummet. Så vi er meget begejstrede,« siger han.

Se hele interviewet herunder.