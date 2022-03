Grønt spisested tager forretningen til nye højder

Rejsende igennem Billund Lufthavn får i fremtiden et lidt grønnere alternativ til at stille sulten.

Den vejlensiske virksomhed The Buddha Bowl Project åbner nemlig en ny restaurant i lufthavnen i restaurationsområdet i afgangshallen.

»Vi er et forholdsvis nyt koncept, der er bygget op om et populært madkoncept, der er kendt verden over. Så det bliver spændende at starte op i lufthavnen, hvor der vil være genkendelighed til konceptet fra mange gæster,« siger Lars Berggreen, manden bag The Buddha Bowl Project.