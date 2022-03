04/03/2022 KL. 12:28

For abonnenter

Klokketårnet på Vejle Rådhus er i kritisk tilstand

Teknisk udvalg i Vejle Kommune skal på tirsdag tage stilling til, om det vil sætte Vejle Rådhus i stand for over en mio. kr. Noget tyder på, at det ikke kan vente.