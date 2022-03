05/03/2022 KL. 18:24

For abonnenter

Charlie trækker sig fra Jelling Musikfestival efter 34 år: »Selvfølgelig er der store følelser involveret«

Når det traditionelle fyrværkeri brager over Jelling Musikfestival som afslutning på 2022-udgaven, vil én person være ramt af ekstra store følelser og sandsynligvis vil en enkelt tåre eller to trille. Et musikalsk ikon forlader broen efter mere end tre årtier.