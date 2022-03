03/03/2022 KL. 18:00

Borgmester er »forbavset« over fælles front fra nabokommuner: »Jeg håber ikke, det vil skade vores fremtidige samarbejde«

Onsdag blev det kendt, at Kolding og Horsens har en fælles ambition om at få vristet ingeniøruddannelsen ud af Vejles hænder og i stedet placere den i favnen på Kolding. Vejles borgmester undrer sig over samarbejdet, mens direktør for Dandy Business Park afviser at kommentere.