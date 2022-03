Saveus erstatter gravide Medina til Rock i Byparken

For første gang nogensinde får Vejlenserne mulighed for at høre Saveus i egen by.

Det danske topnavn Saveus afløser nemlig Medina til Rock i Byparken 2022 i Vejle, og det er første gang, Saveus kommer til Vejle.

Medina har aflyst hele sin sommertour, da hun er gravid og venter sit andet barn til sommer. Derfor har Vejle Musikteater nu ændret musikprogrammet for sommerens koncerter, da Saveus i stedet kommer til byen. Saveus giver koncert den sidste af tre koncertdage til Rock i Byparken, nemlig den 26. august. Samme dag giver også rapperen Tessa koncert til Rock i Byparken