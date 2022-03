02/03/2022 KL. 12:06

For abonnenter

Det gamle seminarium opruster: »Horsens vil presse os så meget, at vi bliver overlevelsestruet, ligegyldigt hvad vi gør«

På UCL i Jelling forbereder man sig på den kamp, der følger, hvis VIA University College får lov at uddanne lærere i Horsens. Her har Jelling én særlig udfordring, påpeger uddannelseschef.