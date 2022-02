Den 9. marts skulle dansere fra Den Russiske Nationalballet have stået på store scene i Vejle Musikteater og opført Tjajkovskijs Svanesøen. Men Vejle Kommune og Vejle Musikteater har besluttet, at balletforestillingen aflyses.

Publikum med billet til forestillingen bliver hurtigst muligt kontaktet per mail og sms om aflysningen og muligheden for at få refunderet deres køb eller byttet til gavekort.

»Jeg er glad for at have politisk opbakning til at aflyse arrangementet og jeg håber, at vi ser gæsterne til et andet arrangement. Alle gæster hører fra os,« siger Mette Nørgaard Kier, direktør for Vejle Musikteater, i pressemeddelelsen.

Lørdag så det eller ud som om, at balletten måtte gennemføres. Vejle Musikteater kunne nemlig ikke sådan uden videre aflyse arrangementet, fordi en ekstern arrangør stod bag. Derfor ville en aflysning koster skatteyderne penge.