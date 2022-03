05/03/2022 KL. 15:02

Anne Zibrandtsen slap kontrollen som leder og kørte rundt i Europa i en Folkevogn fra 1966: »Den bedste beslutning i mit liv«

I JP Vejles artikelserie om ledelse fortæller skolelederen fra FOF Sydøstjylland, at tillid til de mennesker, hun omgiver sig med, er afgørende for hende - og at hun bruger sin tætte og store venindegruppe rigtig meget både menneskeligt og fagligt.