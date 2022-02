Vejle-journalist såret af skud i Ukraine

»Vores første prioritet er at få Emil og Stefan i sikkerhed og siden evakueret, og indtil da har vi ikke yderligere kommentarer,« siger Ekstra Bladets chefredaktør Knud Brix.

Det skriver Ekstra Bladet på sin hjemmeside. Ifølge Ekstra Bladet er de to uden for livsfare, men på hospitalet.

På sin private Instagram-profil har Emil Filtenborg selv givet udtryk for, at han er ok.

30-årige Emil Filtenborg har sammen med sin makker Stefan Weichert arbejdet som freelancejournalist i Ukraine de seneste to år og leveret artikler til både danske og internationale medier, men siden russerne invaderede Ukraine natten til torsdag, har de to arbejdet eksklusivt for Ekstra Bladet.

»Vi er glade for at være i live. Vi er ved godt mod omstændighederne taget i betragtning og håber vi snart kan komme hjem, siger Stefan Weichert på vegne af de to til Ekstra Bladet.