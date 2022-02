Stor undren efter dom over vejlensere i Tobias Jødal-sagen: Få indblik i rettens begrundelse

Der var store protester i retssal D i Retten i Horsens, da dommen faldt over de fire vejlensiske mænd, der var tiltalt for drabet på 20-årige Tobias Jødal den 11. maj sidste år.

Kort tid efter forlod også en stor del af de andre tilhørere retssalen, der ellers var fyldt til bristepunktet ved retsmødets start.

De fire mænd blev frifundet for dødsvold, men dømt for simpel og grov vold. Retten afgjorde altså, at de fire mænd ikke havde til hensigt, at den 20-årige skulle dø.

Mændene blev desuden dømt for at have efterladt Tobias Jødal i hjælpeløs tilstand i bagagerummet i en stor BMW, der holdt på Nørretorv. En 25-årig blev idømt 14 måneders fængsel. De tre øvrige et års fængsel.