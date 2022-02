26/02/2022 KL. 18:06

Her er dokumentet: Ny røgpolitik forbyder nikotin til frokost og i flekstiden

Kommunalt ansatte kan blive nødt til at lægge cigaretter, e-cigaretter og snus på hylden inden længe. Politikerne skal mandag drøfte detaljerne for en rygepolitik, og der er lagt op til et fuldt stop for nikotin i arbejdstiden.