25/02/2022 KL. 15:30

Politikere vil se på grænser for bibeskæftigelse efter chefjurists massive bijobberi: »Vi skal simpelthen sørge for, at det her ikke gentager sig«

Nye Borgerlige mener, der er behov for at se på rammerne for bijobberi ved kommunens ansatte. Det sker efter JP Vejles afdækning af chefjurists massive bijobberi, hvor en borger fik udsat et længe ventet svar, mens chefjuristen bijobbede. Konservative bakker op.