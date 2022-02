Mange lige nu uden internet

»Årsagen er ukendt - fejlretning pågår. Vi beklager de gener dette måtte have for dig,« fortsætter de.

JP Vejle har snakket med virksomhedens PR- og pressechef Anya Palm, som ikke kan forklare nedbruddet.

»Vi ved ikke, hvad problemet er endnu, og vi ved heller ikke, om problemet ligger hos os. Det kan være et brud i det større net, som vi ikke har noget at gøre med, eftersom at det ligger under TDC, men det kan også skyldes fejl i vores eget anlæg,« siger hun.

Hvor lang tid endnu nedbruddet varer, kan heller ikke estimeres.