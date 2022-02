Medejer af stor virksomhed fratræder: Vil have mere tid til familien

»Jeg ser frem til en anderledes fremtid, lidt mere tid til familien og de private interesser, men også muligheden for at indgå i projektudviklings opgaver, rådgivning samt bestyrelsesarbejde,« skriver han.

For Jens Winther handler beslutningen primært om at få mere tid til privatlivet.

Siden STB Byg blev stiftet i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed, har den udviklet sig til et vidtfavnende byggefirma, der udfører total-, hoved-, og fagentrepriser, for både offentlige og private i Danmark.

Han vil i en overgangsperiode stadig løse nogle få opgaver for STB Byg.

Ifølge fagmediet Licitationen er det anden gang på kort tid, at virksomheden har taget afsked med to fremtrædende personer.

I midten af december meddelte administrerende direktør Jan Boendorf Madsen, at han ønskede at træde tilbage fra årsskiftet. Det var blot et halvt år efter, at han var tiltrådt stillingen.

Det er uklart, præcis hvor stor en ejerandel Jens Winther besidder, og hvad der skal ske med den nu. Det har ikke umiddelbart været muligt at få en kommentar fra Jens Winther.

STB Byg havde i 2020 en nettoomsætning på 159 mio. kr. med et resultat på 2 mio. kr.