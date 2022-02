Render du også rundt med våde sokker hele tiden? Og er paraplyen blevet din bedste ven?

Højst sandsynligt. For det har regnet enormt meget de seneste uger. I weekenden var det så voldsomt, at Vejle Kommune meldte om alvorlig risiko for oversvømmelser ved Ny Grejsdalsvej, Åparken og Åstræde, og også flere steder har nedbøren givet trafikale problemer.