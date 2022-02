De trafikale udfordringer ved Abelones Plads bredte sig mandag morgen som ringe i vandet, så det til sidst kunne mærkes helt ude ved Juulsbjergvej i Bredballe.

I centrum for miseren stod Grejs Å, der efter weekendens våde vejr havde fyldt Vesterbrogade med vand. Oversvømmelsen her var ifølge Vejle Kommunes højvandsvagt Paul Landsfeldt »forventelig«, men også en af dem, man arbejder på at undgå i fremtiden.