Grejsdalen gør sig klar: »Vi henter nok sandsække senere i dag«

Jorden synker under fødderne i Jytte Hansens have i Åparken.

Hun har Grejs Å i baghaven og kunne torsdag aften se vandet løbe over det dige, hun er i gang med at bygge ned til åen. Onsdag og torsdag faldt der 28 mm regn over Vejle på 30 timer, men selvom det kan mærkes på underlaget i dag, skal der mere til at føre vandet helt op til hendes hus.