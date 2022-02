18/02/2022 KL. 18:00

Tejre H. Thesbjerg fra Torvehallerne: »Selvfølgelig hjælper vi unge, der har brug for det - men vi driver ikke en varmestue«

Efter den tragiske hændelse med Mia Skadhauge Stevn i Aalborg åbnede et hotel i den nordjyske by for, at de unge kan søge den vej, hvis der er behov - men er det hotellernes opgave at skabe tryghed? Vejle-borgmester Jens Ejner Christensen (V) kalder det en fælles opgave med mange aktører.