Ny storm rammer Vejle: »Man skal overveje rigtig grundigt, om det nu også er nødvendigt at gå ud«

Der er meget kraftig blæst på vej mod Vejle igen. DMI forventer, at Vejle Kommune bliver ramt af vindstød af stormstyrke fra fredag klokken 18 til lørdag klokken 6.

DMI advarer mod, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte, og at broer, såsom Vejlefjordbroen, sandsynligvis bliver lukket for trafik.