Skal Vejle have flere muligheder for at vinterbade? »Det giver ikke mening, at al den trafik skal presses ud langs Strandvejen«

Tørring, Hedensted, Børkop og Vejle. De 450 medlemmer i vinterbaderforeningen Morgenrøden kommer i dag langvejs fra for at bade ved Tirsbæk Strand, og yderligere 280 mennesker står lige nu i kø for at blive en del af fællesskabet.

Det kalder på flere muligheder for at vinterbade langs fjorden, mener Søren Peschardt (S), der er nyvalgt formand for kommunens klima-, natur- og miljøudvalg.