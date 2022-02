Regnvejret betyder, at vandstanden i Grejs Å er forhøjet, og derfor opfordrer Vejle Kommune nu beboere på Ny Grejsdalsvej, Åparken og Åstræde til at tage sine forholdsregler og overveje af sikre deres boliger.

Sådan lyder meldingen fra DMI, der lover, at regnvejret fortsætter i aften og i nat.

»Hjælp evt. jeres naboer, hvis de er på ferie,« skriver Vejle Kommune på sin hjemmeside.

Ifølge Vejle Kommune er det muligt at hente sandsække på Vardevej 268. Der ser desuden ikke ud til at være grund til bekymring andre steder i Vejle by.