20/02/2022 KL. 06:00

For abonnenter

Henriette Bjerre Vandt blev headhuntet, før hun var færdig som datamatiker

I en artikelserie på JP Vejle kan du møde de mennesker, der mærker konsekvenserne af et glødende arbejdsmarked. En af dem er Henriette Bjerre Vandt, som har et luksusproblem. Det er nemlig ikke svært for hende at få job, men svært at vælge mellem alle tilbuddene.