Naturfolk advarer: Det koster bevaringsværdig natur, hvis politikerne smelter Skibet og Vejle sammen

Hvis politikerne gennemfører planerne om at bygge mellem Vejle og Skibet, vil det skade Vejle Ådals status som nationalt klenodie og bynær naturoplevelse.

Det mener i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening i Vejle, der i et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad beder Vejles politikere om at afvise lokalplanen for et boligområde ved Kølholt, der har været i offentlig høring til og med tirsdag.