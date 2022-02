Pia Denise Hansen, som er formand for Natteravnene i Vejle, lagde i fredags et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste flere frivillige.

Hun har før slået lignende opslag op. Og der plejer altid at være nogle, som viser interesse over Facebook, men ofte sker der ikke mere end det. Den her gang var det dog helt anderledes.

»Det væltede ind med henvendelser natten til lørdag og i løbet af lørdagen. Der var i hvert fald 30, der henvendte sig bare