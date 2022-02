Ny klasse kun for ordblinde vil give eleverne længere tid: »Der er ingen forskel på niveau og kvalitet«

Som noget nyt opretter Campus Vejle en særlig klasse for ordblinde på HF. HF for ordblinde tager tre år i stedet for de normale to år.

Ordblindhed skal ikke være en hindring for at tage en ungdomsuddannelse, og derfor opretter Campus Vejle nu en ny klasse for HF-elever, der er ordblinde. I klassen vil der bl.a. være ekstra tid til opgaver og eksamen, hjælpemidler og derudover vil man være i en klasse, hvor alle ens klassekammerater har problemer med ordblindhed.

Campus Vejle har gennem tiden haft mange ordblinde elever, der har taget en HF-studentereksamen med støtte fra skolens ordblinde-vejledere, men nu opretter skolen en hel klasse kun for ordblinde. Det betyder bl.a., at der allerede ved tilrettelæggelsen af undervisningen bliver taget højde for, at eleverne er ordblinde. Håbet er også, at eleverne vil opleve et særligt fællesskab ved at gå i klassen.

Færre ordblinde gennemfører en uddannelse Ifølge en undersøgelse lavet for Egmont Fonden i 2018, så har elever med ordblindhed dårligere vilkår for at få en videregående uddannelse end deres jævnaldrende. Undersøgelsen viste, at 69 pct. af de ordblinde fra årgang 1992 havde gennemført en ungdomsuddannelse. Blandt deres jævnaldrende ikke-ordblinde var tallet 81 pct. Der er et politisk mål om, at mindst 90 pct. af en årgang skal gennemføre end ungdomsuddannelse. Derudover fik de ordblinde i undersøgelsen også lavere karakterer i samtlige fag i folkeskolen. Kilde: Egmont Fonden Arkivfoto. Personerne på billedet har ikke noget med den pågældende klasse at gøre.

»Ved at samle de ordblinde HF-elever i én klasse, er de sammen med andre, der kan genkende de udfordringer, man kan have som ordblind. Vi håber, at det vil skabe et trygt studiemiljø, hvor eleverne har mulighed for at støtte hinanden både fagligt og socialt,« siger Ulrich Skytte, uddannelsesleder for HF på Campus Vejle, i en pressemeddelelse.

Der er ifølge ham ingen faglige forskelle på den traditionelle HF-uddannelse og den nye treårige HF for ordblinde. »Der er ingen forskel på niveau og kvalitet. Eleverne på HF for ordblinde får en studentereksamen og nøjagtigt samme adgang til videregående uddannelser som andre,« siger han. HF for ordblinde er et tilbud både for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, men også for unge, der har været i gang med job eller anden uddannelse. Hvis der er nok elever, vil den nye klasse blive oprettet i august 2022.