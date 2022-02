Daniel Vestergaard Jensen blev headhuntet før endt studie: »Hvis man er elinstallatør og arbejdsløs, er det ens eget valg«

I en ny artikelserie på JP Vejle kan du møde de mennesker, der mærker det glødende arbejdsmarked. Daniel Vestergaard Jensen har ikke skrevet en eneste jobansøgning for at lande sit job som elinstallatør.

Hvor er hænderne? Ledigheden er i bund, mange brancher mangler hænder, og der er rift om de eftertragtede medarbejdere. I en ny artikelserie på JP Vejle kan du møde de mennesker, der mærker konsekvenserne af et glødende arbejdsmarked. På godt og ondt. Er du selv en case, eller kender du en? Så vil redaktionen meget gerne fortælle din historie!

Kontakt redaktionen ved at sende en mail til Helena Lange-Danielsen på hld@jplokal.dk.

26-årige Daniel Vestergaard Jensen fra Skibet blev først færdig med uddannelsen som elinstallatør i sommers, men allerede en måned inde i praktikforløbet blev han tilbudt en fastansættelse i rådgivningsvirksomheden COWI i Vejle. »Min leder var hurtig til at se, at jeg godt kunne bruges til noget, og jeg fik efter meget kort tid at vide, at jeg nok godt kunne regne med at få lov at blive efter praktikforløbet. Så vi lukkede faktisk ret hurtigt en handel,« fortæller den unge elinstallatør, der opstartede sit praktikforløb i virksomheden i februar 2021, og allerede havde skrevet under på en fastansættelse måneden efter.





»For når COWI så fastansætter mig efter praktikken, er jeg allerede oplært gennem tre måneder og klar til jobbet fra første dag, og jeg behøver ikke bekymre mig om at skulle gå ledig« Daniel Vestergaard Jensen, elinstallatør

Win-win for alle Mens der spottes nye byggerier overalt i bybilledet, har manglen på arbejdskraft også ramt byggebranchen hårdt. Ifølge sidste års tal fra Danmarks Statistik steg andelen af virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen, der meldte om mangel på arbejdskraft, til hele 48 pct. Det overgik altså rekorden fra 2006, hvor andelen var 46 pct. Derfor kan en praktikant som Daniel Vestergaard Jensen være altafgørende for at få hele puslespillet til at gå op. Selv er han heller ikke i tvivl om, at han har været en vigtig ressource for COWI.

»Jeg havde så meget ansvar allerede under praktikforløbet, at de ikke ville lade mig gå,« siger Daniel Vestergaard Jensen smågrinende og tilføjer: »I byggebranchen er vi jo generelt megapresset lige nu, fordi der er mangel på arbejdskraft, så tid er ikke noget, der er ekstra af. Derfor er det jo virkelig en stor hjælp, hvis praktikanten kan tage noget af det arbejdspres,« fortæller Daniel Vestergaard Jensen, som har fået stor ros af COWI for sit gåpåmod fra start. Men han er mindst lige så glad for COWI som omvendt. Faktisk kalder han situationen for en vaskeægte »win-win,« og noget som alle virksomheder, der mangler hænder, burde gøre brug af. »Virksomheden får en hjælpende hånd og tre måneder til at lære en elinstallatør op, som de vil. Og man skal ikke engang have løn, for man får SU, så de skal ikke som sådan bruge penge på en. I bytte får en som mig en masse erfaring. Det er jo win-win for begge parter,« siger han og uddyber:

»For når COWI så fastansætter mig efter praktikken, er jeg allerede oplært gennem tre måneder og klar til jobbet fra første dag, og jeg behøver ikke bekymre mig om at skulle gå ledig.«

Efter det tre måneders lange praktikophold skulle Daniel Vestergaard Jensen kort tilbage på skolebænken for at skrive den afsluttende eksamensopgave, men også i uddannelsens slutspurt arbejdede han hos COWI. »Jeg arbejdede der, mens jeg gjorde skolen færdig. Så jeg har jo reelt ikke skrevet en eneste ansøgning udover min praktikansøgning. Det var bare lønforhandling, og så i gang med det faste job efter dimissionen,« siger han.



Daniel Vestergaard Jensen havde ganske kort titlen som studentermedhjælper, mens opgaven blev afleveret, og hoppede dernæst direkte ind i jobbet som Electrical Specialist hos COWI, hvor mange af hans opgaver har en rådgivende karakter.

»Der er virkelig rifter om de her faggrupper, og derfor er det heller ikke atypisk, at eleverne allerede får tilbudt et job, når de er i praktik i en virksomhed« Leif Bojesen, campuschef

Elinstallatørerne bliver revet væk Ifølge arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne er det efterhånden svært at finde en type som Daniel Vestergaard Jensen, der ikke er i job. Ledigheden blandt elinstallatører faldt nemlig i løbet af sidste år. I januar 2021 var ledigheden på 2,22 pct., mens den i december sidste år ramte 0,82 pct. Det betyder, at elinstallatørerne er en af de faggrupper, der bliver revet væk. Leif Bojesen er campusleder på University College Lillebælt, og han oplever også, at interessen for elinstallatørerne bliver større og større. Faktisk bliver langt de fleste fra uddannelser som elinstallatør-uddannelsen headhuntet, før de er færdige. »Vi kan mærke på skolen, at de tekniske uddannelser er en eftertragtet faggruppe. Den store interesse for elinstallatørerne skyldes også, at der ikke bliver uddannet så mange af dem, eftersom man skal være elektriker først. Så virksomhederne er hurtige til at melde sig på banen, og kommer tidligt ind for at snakke med de studerende under studiet og for at udpege talenterne,« siger campuschefen.

»Hvis man er elinstallatør og arbejdsløs, er det ens eget valg. Du kan 100 pct. få et job med det samme« Daniel Vestergaard Jensen, elinstallatør

Ifølge Leif Bojesen bliver der på UCL Vejle kun uddannet 10 elinstallatører om året, og ingen af dem behøver bekymre sig om, hvorvidt de kan finde et job eller ej. Lige så vel som afgangseleverne fra de andre tekniske uddannelser på UCL. »Der er virkelig rift om de her faggrupper, og derfor er det heller ikke atypisk, at eleverne allerede får tilbudt et job, når de er i praktik i en virksomhed.« I vennekredsen er Daniel Vestergaard Jensen heller ikke ene om at være blevet headhuntet , før han overhovedet var færdig på skolebænken. »Jeg er sikker på, at alle otte fra mit hold kunne fortsætte i et fast job på deres praktiksted, hvis bare de ville. Og dem, som valgte ikke at fortsætte samme sted, har også arbejde inden for faget i dag,« fortæller elinstallatøren og supplerer: »Hvis man er elinstallatør og arbejdsløs, er det ens eget valg. Du kan 100 pct. få et job med det samme.« Faktisk plejede COWI slet ikke at have elinstallatører inde som praktikanter, men efter succesen med Daniel Vestergaard Jensen har virksomheden i år specifikt søgt to elinstallatører. De er nu fundet og i fuld gang med deres praktikforløb hos COWI, og den tidligere praktikants forhåbninger er store. »Mange steder i byggebranchen har virksomhederne ikke alle de hænder, som de gerne ville have. Det gælder også COWI, så det giver jo kun mening for os at tage to praktikanter ind, når der umiddelbart ikke er nogen til at besætte de stillinger. Ved først at tilbyde et praktikforløb ender det måske med at lykkes alligevel og blive en god historie - ligesom med mig,« siger Daniel Vestergaard Jensen.

Du har netop læst JP Vejle Forhåbentlig er du tilfreds med kvaliteten af det indhold, du har læst. Hvis du vil vide mere om byen, så bliv abonnent på JP Vejle nu og støt produktionen af seriøs journalistik, som både er kritisk og kærlig. Vi er et uafhængigt, digitalt medie, som går tæt på de mest relevante dagsordener, mennesker og samtaler i Vejle – hver dag. Du finder os på www.jpvejle.dk