Hvor skal byens kunst placeres? Ny praksis giver politikerne det sidste ord

Der skal mere styr på kunsten i det offentlige rum.

Det mener i hvert fald Teknisk Udvalg, der i denne uge har vedtaget en ny praksis for opstilling af både ny og eksisterende kunst i Vejle Kommune.

I stedet for at lade det være op til kommunens forvaltning og fagudvalg at opstille kunsten, som det hidtil har været praksis, skal Teknisk Udvalg nu inddrages hver gang. Og det er politikerne her, der »med relevant sparring fra f.eks. kunstrådgivere, Kunstmuseet