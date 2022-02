»Vi tænker på jer«: Aalborgenserne mindes savnede unge

»Det er noget, som påvirker mig meget. Det er så forfærdeligt, at så unge mennesker skal forsvinde på den måde. Det er forfærdeligt,« siger Ani Pedersen, som med sin mand har fulgt begivenhederne.

Især i Aalborg er borgerne ifølge Ekstra Bladet rystede over hændelserne, der involverer 22-årige Mia Skadhauge Stevn og 21-årige Oliver Ibæk Lund, som er fra Vejle.

Sagerne om de to forsvundne unge i Aalborg har sendt chokbølger gennem hele landet.

Foran den Netto på Vesterbro, hvor Mia Skadhauge Stevn sidst blev set i live, står der med store bogstaver »MIA OG OLIVER - VI TÆNKER PÅ JER.« Flere har også lagt blomster.

Nordjyllands Politi fortalte torsdag morgen, at man betragter Oliver Ibæk Lund som omkommet - sandsynligvis ved at være faldet i havnen. Mia Skadhauge Stevn menes af politiet at være blevet dræbt.