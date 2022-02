Uge 6 er ved at være slut, og eleverne fra Petersmindeskolen gik på vinterferie i går. For de store klasser har ugen budt på mange snakke om sex. Uge Sex er nemlig løbet af stablen endnu en gang.

»Nu ved jeg, at samtykke handler om, at en person skal sige ja til sex, og at det kan være enten med ord, ansigtsudtryk eller kropssignaler. På den måde ved man altid, om ens partner gerne vil have sex eller ej«