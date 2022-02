Politiet: Oliver Ibæk Lund betragtes som omkommet

Nordjyllands Politi fortæller torsdag morgen, at de betragter 21-årige Oliver Ibæk Lund som død.

Efter en omfattende efterforskning bliver 21-årige Oliver Ibæk Lund nu betragtet som omkommet. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag morgen, efter den 21-årige har været forsvundet siden natten til fredag. Politiet skriver i pressemeddelelsen, at det er deres »klare opfattelse, at den 21-årige er faldet i Limfjorden i Aalborg,« og at de derfor betragter ham som død.

Oliver Ibæk Lund stammer fra Vejle, men var flyttet til Aalborg for at studere. Her forsvandt han efter en bytur natten til fredag. Nordjyllands Politis omfattende efterforskning i sagen har betydet, at man har indhentet og gennemset store mængder af videomateriale – og det er den videoovervågning, der viser, at den unge mand faldt i vandet, hvorefter efterforskningen også har påvist, at hans mobiltelefon kort efter slukkede. Oliver Ibæk Lunds familie er underrettet om politiets konklusion. »Vi betragter det derfor som en meget tragisk ulykke – men vi fortsætter naturligvis vores eftersøgning i morgen efter den unge mand,« siger efterforskningsleder Sune Myrup i pressemeddelelsen.

Onsdag ledte 95 frivillige efter den forsvundne mand. »Jeg vil gerne sige tak til alle de borgere, der bidrog med oplysninger i sagen og hjælp i forbindelse med eftersøgningen,« siger Sune Myrup. Vicepolitiinspektøren understreger, at der er intet i politiets efterforskning af sagens omstændigheder, der tyder på, at den unge mand har været udsat for en forbrydelse.