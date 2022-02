95 frivillige ledte efter forsvundne Oliver Ibæk Lund fra Vejle: »Opbakningen har virkelig været stor«

Både til lands, til vands og i luften fortsatte den intense eftersøgning onsdag af den 21-årige Oliver Ibæk Lund, der forsvandt natten til fredag efter en bytur i det centrale Aalborg. Nordjyllands Politi arbejder fortsat ud fra teorien om, at den 21-årige kan være faldet i Limfjorden. Og både i weekenden og tirsdag havde Nordjyllands Beredskab dykkere og vandsøgningshunde til at afsøge et større område i vandet nær havnen i Aalborg.

»Eftersøgningen gik efter omstændigheder fint. Og Nordjyllands Politi havde til at starte med en rigtig fin besked til de mange frivillige – de satte stor pris på vores hjælp. I dag (onsdag, red.) fik vi så udelukket et større område i den sydvestlige del af Aalborg – hvilket er lige så vigtigt,« fortæller Vivian Winther Eriksen, der er indsatsleder i Missing People, til Lokalavisen.

»Opbakningen har virkelig været stor, og vi er så dybt taknemmelige for, at Aalborg står sammen,« siger Vivian Winther Eriksen, der tilføjer, at eftersøgningen fortsætter igen torsdag eftermiddag fra klokken 12 til 17.

Med kun to timers varsel formåede organisationen at samle knap 100 mennesker til dagens aktion.

Onsdagens eftersøgning bød dog ikke ifølge Vivian Winther Eriksen på nye spor i sagen.

Oliver Ibæk Lund er sidst set klokken 01.00 natten til fredag på Toldbod Plads. Og hans efterfølgende færden er kortlagt til området ved Vestre Havnepromenade.

Opfordrer til at tjekke overvågning

Ifølge Oliver Ibæk Lunds mor, Bente Lund, er Oliver dog blevet fanget på kameraer og set af vidner bevæge sige tilbage mod centrum og væk fra havneområdet.

Det fortalte hun tirsdag til TV 2.

Derfor opfordrede Bente Lund på den baggrund borgerne i Aalborg til at tjekke deres overvågning igennem fra natten til fredag for at se, om Oliver Ibæk Lund er optaget på et overvågningskamera.

Især i området omkring Østre Havnegade, hvor den 21-årige har bopæl.

Samtidig fremhævede hun, at hendes søn er en rolig ung mand, og at man derfor ikke skal være bange for at tage kontakt til ham, hvis man tror, man ser ham.

Men de overvågningsbilleder og vidneudtalelser, som Bente Lund er kommet frem med, er ikke noget, der vækker genklang hos Nordjyllands Politi, der stadig efterforsker Olivers forsvinden massivt.

»Jeg er ikke bekendt med, hvad hun har udtalt sig om, men vores stærkeste hypotese, som vi stadig arbejder efter, det er desværre, at han er faldet i vandet,« lød det fra vicepolitiinspektør Sune Myrup onsdag.

