I hvert fald er den 18-årige mand onsdag blevet stillet for en dommer i det første af i alt fire retsmøder, hvor den 18-årige sidder tiltalt for manddrab.

Sagen er blevet kaldt en grusom hævnaktion, og de kommende dage bliver der formentlig kastet lys over, hvad der fik en 18-årig mand til angiveligt at dræbe en 19-årig mand tæt ved Nørretorv i maj sidste år.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad nægtede den 18-årige sig skyldig i drab, men erkendte, at han befandt sig på gerningsstedet. Drabet, den 18-årige er tiltalt for, skulle være sket med adskillige knivstik i bl.a. bryst, byg og ryg, skriver Vejle Amts Folkeblad, der er i besiddelse af sagens anklageskrift, hvor der står, at drabet fandt sted ud for Volmersgade 7. Den 18-årige forklarede ifølge Vejle Amts Folkeblad, at han blev angrebet af den 19-årige og handlede i selvforsvar.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet drabet som en hævnaktion. Den 18-årige var ifølge mediet selv blevet udsat for »grusom mishandling« og frihedsberøvelse af den 19-årige af tre andre personer. Det bekræftede Sydøstjyllands Politi over for Ekstra Bladet dengang. Politiet kunne bl.a. fortælle, at den 18-årige bl.a. fik stukket en pind i øret og i anus. Hans ansigt blev desuden begravet i mudder.