Moren til forsvundne Oliver Ibæk Lund fra Vejle har ikke opgivet håbet: Men hun frygter både for fjorden, en forbrydelse, eller at sønnen er låst inde et sted

21-årige Oliver Ibæk Lund fra Skibet ved Vejle har været forsvundet i snart fire døgn. Oliver Ibæk Lunds mor, Bente Lund, har mange forfærdelige bud på, hvad der kan være sket hendes søn:

»Jeg frygter, at han er faldet i fjorden. Men jeg frygter også, at han er kommet ind et sted, hvor en dør har smækket bag ham. Et sted, hvor der ikke er nogen, der har tænkt over at kigge, så han nu er låst inde,« siger hun og fortsætter: »Men jeg frygter da også, at der er sket en fo