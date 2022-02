»Danmarks kedeligste ejendomsfirma« laver trecifret millionoverskud og går efter rekord i 2022

Det seneste regnskab er netop præsenteret, og det viste et overskud på 332 mill. kr. for Vejle-virksomheden.

I dag er 55 medarbejdere tilknyttet Bo-To Ejendommes fire afdelinger, og de to uddannede jurister fra Aarhus Universitet har skabt et solidt fundament ud fra skarpe vækstrater.

»Planen var også at skrue op for opkøbene i år, men den nylige brand i Den Gamle Banegård i Fredericia, som var under ombygning til lejelejligheder, gør naturligvis, at vi tidsmæssigt kommer lidt bagud - dog satser vi fortsat på, at 2022 bliver vores største opkøbsår,« understreger medejeren.

Den stabile vækst gør, at Tomas Kjær Andersen med egne ord sover stengodt om natten, for han har svært ved at se de store risici eller mulige bump på vejen.

»En eventuel renteforhøjelse tager lang tid om at falde ind, og derudover er en rentestigning også lig med huslejestigning, så på den måde hænger tingene fint sammen.«

Har ikke Power Point-præsentation med 40 slides

Strategisk er der ikke planer om at gøre andet end det, Bo-To Ejendomme altid har gjort, og geografisk er der heller ikke en fast skabelon for, hvor den kommende vækst skal placeres.