35 unge hjemløse har allerede fået hjælp: Et sekscifret beløb skal nu give endnu flere tag over hovedet

Unge vejlensere, der havner i hjemløshed, skal fortsat have hjælp til at få tag over hovedet.

Det mener i hvert fald et flertal af politikerne i Vejle Kommunes voksenudvalg. Mandag har de derfor besluttet at bruge 680.426 kr. på at videreføre et initiativ, der de seneste år har hjulpet 35 unge hjemløse.