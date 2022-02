Alle mennesker har en historie, som på mange forskellige måder kan ramme os. Historierne kan være sjove, rørende, anderledes, spændende, overraskende eller noget helt sjette - men fælles for dem er, at vi kan relatere til dem på et eller andet niveau. Min påstand og jeg føler os lidt ensomme til tider, for det er ikke alle i den skarpe flok, jeg er så heldig at være omgivet af, som klapper taktfast, fordi jeg lancerer Vejle-stafetten. Lidt for fluffy og ukonkret, lyder det blandt andet.

Jeg kan da godt høre det, en Vejle-stafet om vejlensere i Vejle anno 2022, det er som minimum fluffy, så jeg sætter nu min lid til en gammel journalistisk tese: Don’t tell it, show it. Indtil nu har jeg fået god hjælp af først Jacob Hveisel Østergaard og senest Camilla Vaaben, der generøst fortæller en historie, der pressede den 32-årige frisør og hendes familie maksimalt følelsesmæssigt. En bevægende fortælling fra Vejle fortalt af en vejlenser, men jeg siger ikke, at Vejle-Stafetten får lige så mange sæsoner som Badehotellet.

Jeg siger bare, at jeg er stædig ... En spændende historie: I 2015 så han familiens livsværk brænde ned - nu er han tilbage med stor lyst til at udvikle

Det tog ikke mange timer, inden flammerne havde sendt mere end to generationers slid til tælling. Vejlensiske Peter Aalbæk er tredje generation hos Aalbæk Specialiteter, og efter branden i 2015 fulgte et salg til den finsk-ejede fødevarekoncern Atria, men nu er han tilbage. Sammen med Ole Sørensen og Søren Christoffersen har Peter Aalbæk købt butikken i Farre med tilhørende produktion tilbage, og han virker både legesyg, ærgerrig, ambitiøs og glad. Den vejlensiske slagtermester og produktudvikler putter det gamle og nye i samme gryde, og han garnerer blandt andet med frisk digitalisering.

En rørende historie: I Danmark snakker vi ikke ret meget om ensomhed, men måske bør vi overveje at gøre det. Straks.

Foto: Helena Lange-Danielsen .

Ensomhed findes ikke for alvor i Danmark, vel? Og da slet ikke blandt unge mennesker. Okay, så tjek lige denne udtalelse fra 24-årige Mads Dam Kristiansen fra Vejle: »Ensomhed føles, som om du går sammen med en masse mennesker, og at du snakker højt, men der er ingen, der hører dig. Det er følelsen af gerne at ville accepteres, men ikke at blive det, og så bare sidde tilbage med følelsen af at være helt alene.« Han har haft det sådan siden 5. klasse. En overraskende historie: 3,5 timers færgetransport suppleret af mere end 500 km. på asfalt - så er bilen klar til service.

Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor langt du har til mekanikeren, når din bil skal til service, men det er næppe over 500 km. Du har nok heller ikke 3,5 timers færgetransport ved siden af. Nu ved jeg heller ikke, om du ejer en Rolls-Royce, og helst vil have den serviceret på et autoriseret Rolls-Royce værksted, men hvis det er tilfældet, er der kun én ting at gøre, og det er at styre i retning af Bredballe. My Garage er nemlig det eneste autoriserede værksted for det fine bilmærke, og det er vel at mærke uanset, hvor du bor i Skandinavien. En sjov historie: Anne Skare Nielsen voksede op i Vejle, hvor hun var den underlige bibliotekspige med briller - i dag er hun fremtidsforsker, og hun ved noget om VB, som givetvis skaber glæde i Nørreskoven.

Hun mener, at vejlensere lider af sympatisk storhedsvanvid, og hun kender byen godt. Anne Skare Nielsen voksede op i Vejle, hendes forældre og bror bor i byen i dag, og hun arbejder selv som fremtidsforsker. Derfor er det nærliggende at spørge hende om VB’s status til sommer - rykker de ud af Superligaen? Hun nøjes med et »måske«, men den efterfølgende forudsigelse er værd at hæfte sig ved. Vi vil gerne i dialog: Du kan til enhver tid kontakte redaktionen med spørgsmål, tips og idéer her. Hvis du har fået tilsendt dette nyhedsbrev fra en anden, kan du selv tilmelde dig her.