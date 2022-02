Miljøzone kan være på vej til hybridbiler: Kun nye BMW’er kan bruge den

Hvis du i dag kører ind til København i en ny BMW plug-in hybrid, så vil den automatisk slå over på ren eldrift, når du nærmer dig byen. Bilen er nemlig udstyret med såkaldt geofencing teknologi, der registrerer byens miljøzone og slår benzinmotoren fra.

Den teknologi har Vejle Kommune nu også fået øje på, og her ønsker man at gøre det muligt for alle bilproducenter at benytte sig af geofencing i Vejle by, efterhånden som de bliver klar