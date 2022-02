Han væltede med 28 ton sand og brækkede fem ribben: Sådan skete ulykken

En anden af PST Gruppens chauffører var en af de første på ulykkesstedet onsdag, da 28 ton sand væltede ud over Østjyske Motorvej og skabte massiv kø på motorvejen og ind gennem Vejle by.

En lastbil med 28 ton sand kørte onsdag ind i et autoværn på E45 Østjyske Motorvej i sydgående retning, hvilket skabte massiv kø mellem afkørsel 60 Vejle N og Vejlefjordbroen. Efterfølgende meldte politiet om »ingen personskade«. Men nu kan Vognmand Palle Staal fra PST Gruppen i Højen fortælle, at chaufføren »har fået en hård medfart« og er indlagt på Kolding Sygehus.

»Min chauffør har brækket mindst fem ribben. Men han er ved godt mod, selvom det jo gør ondt,« siger Palle Staal, der talte med den pågældende chauffør onsdag eftermiddag. Han ved ikke, hvornår chaufføren kan blive udskrevet, eller hvornår bilen bliver klar igen. »Det kan være, at de to bliver udskrevet samtidig,« siger Palle Staal. Årsagen til ulykken er endnu ikke konkluderet af politiets teknikere, men Palle Staal fortæller, at PST Gruppen samarbejder med politiet om at komme til bunds i ulykken.

»Vi har fundet ud af, at der har været en genstand på vejen, viser skaden på venstre forhjul. Normalt, når et dæk punkterer, springer det altid ude i siden. Men her er der en trykskade i midten af kørebanen, der viser, at der har været en tabt genstand,« siger Palle Staal.

De to lastbiler var nærmest kørt ud af grusgraven med to minutters mellemrum. Han kører hen og holder foran ulykkesstedet og går hen for at se, hvordan hans kollega har det. Der kan han se, at han står op inde i kabinen. I samme øjeblik kommer politiet. Palle Staal, vognmand og direktør, PST Gruppen

Kollegaen tilså chaufføren En anden chauffør fra PST Gruppen var en af de første bilister nær ulykkesstedet. »De to lastbiler var nærmest kørt ud af grusgraven med to minutters mellemrum. Han kører hen og holder foran ulykkesstedet og går hen for at se, hvordan hans kollega har det. Der kan han se, at han står op inde i kabinen. I samme øjeblik kommer politiet,« siger Palle Staal, der kort efter ulykken talte i telefon med den chauffør, der overværede ulykken som en af de første.

»Vi er rigtig glade for, at lastbilen ikke kom i karambolage med en personbil. Det kunne være gået rigtig galt, så er det er vi glade for ikke skete.« PST Gruppen var også selv til oprydningen på motorvejen med et oprydningskøretøj. Palle Staal tilbød hurtigt sin assistance, da Højen-vognmanden er vant til at samarbejde med politiet og Vejdirektoratet. Ulykken kom trods flere aktører på oprydningsholdet til at medføre store forsinkelser onsdag formiddag.

Flere punkteringer Lastbilen på Østjyske Motorvej var ikke den eneste af PST Gruppens lastbiler, der punkterede onsdag. En lastbil, der kørte på samme strækning, men som allerede drejede af ved Grejs, punkterede også den dag. Det samme gjorde en lastbil ved Vonge. »Det er slet ikke normalt, at vores biler punkterer så ofte, og der går normalt år mellem sådanne nogle ulykker her. Jeg tror, det er mange år siden, vi har været ramt,« siger Palle Staal. De andre lastbiler er blevet undersøgt af en dækmand fra firmaet, og de andre punkteringer er ikke sammenlignelige med den punktering, den væltede lastbil var ude for, fortæller Palle Staal. De havde nemlig ikke lavet den udsædvanlige trykskade i midten, og lastbilerne havde samtidig ikke været i den samme grusgrav som den forulykkede lastbil, fortæller han yderligere.