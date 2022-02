VB henter eks-Bundesligaspiller

»Miiko vil være med til at løse den opgave, vi står over for. Han er en habil forsvarsspiller med gode færdigheder i såvel det offensive som i det defensive arbejde, og jeg har stor tro på, at de færdigheder vil gavne os i det kommende forår.«

Selv deler venstrebacken også den tro.

»Jeg er glad for, at jeg og Vejle Boldklub er blevet enige. Mit førstehåndsindtryk af spillerne, staben og de andre mennesker omkring det sportslige set-up har været rigtig godt. Jeg tror på projektet, og med kontrakten på plads er jeg nu helt indstillet på at yde mit bidrag til at hjælpe klubben op i tabellen,« siger han.

Miiko Albornoz har spillet over 100 kampe for Hannover 96, vundet det svenske mesterskab med Malmö FF og har senest optrådt for Colo-Colo, det mest vindende hold i chilensk fodboldhistorie. Han er født og opvokset i Sverige, som han har repræsenteret på alle ungdomsniveauer, inden han valgte at stille op for det chilenske A-landshold.