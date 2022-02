Efter lastbilulykke: Flere sigtet for brug af mobil under kørslen

»I forbindelse med oprydningen efter færdselsuheldet på E45 i dag mødte vi flere bilister, der ikke helt kendte færdselsreglerne. 22 blev sigtet for at anvende håndholdt mobil,« oplyser politiet.

Sådan lyder det fra Sydøstjyllands Politi, der har været tilstede siden i morges efter et færdselsuheld.

Det tyder på, at flere billister på E45 tidligere på dagen ikke havde helt styr på færdselsreglerne.

Yderligere blev en sigtet for kørsel i nødsporet og en for at køre uden sele.