02/02/2022 KL. 14:00

Verdens bedste skal tørne sammen i Vejle: Partout-billetter til VM i kørestolsrugby er allerede revet væk

Parasport Danmark må igen afvise alle de kørestolsrugby-elskende, der ellers var klar til at tage turen til Vejle for at overvære en finaleweekend. Verdenseventet afholdes først i oktober, men samtlige partout-billetter er allerede udsolgt. Men nu er der endagsbilletter på vej.