»Skyttegravene er fuldstændig smurt ind i mudder. Det er et nedlagt industriområde, hvor alle bygninger er komplet gennemhullet af skud og granatfragmenter. Der er ikke rigtigt noget, der ikke er skudhuller i udover folkene. Det er foreløbigt spredt skyderi, så situationen er ikke presset for alvor endnu. Mest går folk bare og gemmer sig for snigskytterne. Man skal bogstaveligt talt ikke stikke næsen for langt frem lige nu, for så bliver den nok skudt af