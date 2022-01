»Evida er en fusion af de selskaber, som hidtil har ejet og drevet det ledningsnet, der transporterer gassen rundt i Danmark. Landet er derfor historisk inddelt i tre områder, hvor taksten for transport af gassen er forskellig, men Evida arbejder henimod, at taksterne på sigt bliver harmoniseret,« siger strategi- og udviklingschef Peter Kristensen fra Evida.

Hvis man vil undgå ekstraregningen er der dog håb forude. Men det kræver, at man skifter sit gasfyr ud med en alternativ energikilde.

Tirsdag den 1. februar åbner en ny ansøgningsrunde for en pulje, der giver privatpersoner mulighed for at få dækket gebyret for afkoblingen.