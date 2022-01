Efterspørger restauratører: Kommunen vil byde ældre og sårbare borgere på middag

»På grund af svære fysiske og psykiske handicaps, demens, alderdom eller psykisk sygdom kommer mange borgere på kommunens plejecentre og bosteder ikke på restaurant som alle andre,« siger velfærdsdirektør i Vejle Kommune Anne Mette Lund og fortsætter:

»Derfor vil vi lade lokale restauratører komme til dem, så de kan dufte, smage og opleve maden i kendte og trygge omgivelser.«

Men projektet kræver, at lokale restauratører og madsteder træder til.

»Vi håber, at det for restauratørerne også kan være en måde at få udfyldt et hul i kalenderen i april, maj eller juni. Samtidig er man med til at give sårbare grupper en særlig oplevelse,« siger Anne Mette Lund.