Restaurantejer fik god tid under corona. Nu styrer hans bilfirma mod 100 mio. i omsætning

29-årige Emil Knudsens leasingselskab er godt på vej mod at nå 100 mio. kr. i omsætning efter bare to år. Succesen bygger på samme opskrift, som han bruger på de ni restauranter og natklubber, han er medejer af.

Det begyndte egentlig som et hobbyprojekt. Emil Knudsen ville bare lave et par leasingkontrakter til sig selv og nogle af sine venner ved siden af sit arbejde - men hver gang han havde solgt en bil til en kammerat, ringede en af dennes bekendte for at høre, om ikke også han kunne få en bil. Og det gav den 29-årige aarhusianer mod på mere.

I dag har hans leasingselskabet Clevr Car netop taget hul på tredje år på Ibæk Strandvej med et 2021-overskud i ryggen, der ifølge indehaveren er flere gange større end året før. Sidste års regnskab er endnu ikke offentliggjort, men det går så godt for virksomheden, at Emil Knudsen regner med at nå en omsætning på 100 mio. kr. i år. Tre år før han havde planlagt. »Det havde jeg bestemt ikke forventet. Jeg havde tænkt, det kunne blive en forretning, men ikke at det kunne gå så hurtigt,« siger han. Væksten til trods er Clevr Car stadig blot én af de ting, som Emil Knudsen fylder sin kalender med. Han har i en årrække været medejer af ni forskellige restauranter og barer i Aarhus, og det er derfor Emil Knudsens lillebror, Johan, der står for den daglige drift af Clevr Car.

Markedsføring møder biler Under coronapandemiens nedlukninger har Emil Knudsen dog kunne kaste meget mere energi i selskabet. Den første nedlukning ramte blot et par måneder efter opstarten på Ibæk Strandvej, og her gik han derfor i gang med det, han er bedst til: Markedsføring. Han begyndte at markedsføre selskabet med de samme greb, som han normalt bruger til at reklamere for barerne. Og spørger man indehaveren, er det én af årsagerne til Clevr Cars succes. For her adskiller selskabet sig fra mange andre. »Hvor mange af mine kolleger kommer fra bilbranchen, så kommer jeg fra en markedsføringsverden og har altid lavet markedsføring. Jeg så et hul i branchen på det her punkt, fordi mange i branchen måske ikke lægger helt vildt meget vægt på markedsføringen.. Men det har jeg så draget til nytte hos os,« siger Emil Knudsen og tilføjer:

»Vi vil gerne være et frisk pust og prøve at gøre tingene lidt mere ungt end vores konkurrenter.« Det betyder også, at man ofte vil møde information om leasing, før man møder priser hos Clevr Car. Der er rigeligt med konkurrenter, der reklamerer med skarpe priser, mener Emil Knudsen, hvorimod det kan være sværere at finde et sted at blive klædt godt på, før man leaser. Det har krævet flere folk ved telefonerne - men tiden kan være godt givet ud, mener indehaveren. »Vi bruger nok mere tid end andre på kunder, der endnu ikke er klar til at købe. Vi lægger jo op til, at man gerne må ringe og spørge, og det er klart, at vi så også kommer til at bruge lidt mere tid på det,« siger Emil Knudsen og fortsætter: »Men vi har heller ikke haft et lige så veletableret brand som så mange andre, så vi har været nødt til at lægge mere tid i det. Der er mange dygtige virksomheder og folk i branchen, så vi skal skille os ud.« Mange vender tilbage Hvis det lykkes Clevr Car at nå en omsætning på 100 mio. kr. i år, vil det være næsten en fordobling af omsætningen fra 2021. Placeringen i Vejle kan ifølge Emil Knudsen komme til at spille en stor rolle i at nå målet, for her er selskabet tæt på kunder i såvel Jylland som på øerne. Ikke desto mindre var det i høj grad en tilfældighed, at Clevr Car slog sig ned i byen. Emil Knudsen jagtede lokaler flere steder, men faldt for lokalerne i Vejle, fordi de allerede havde været brugt som bilforretning. »Det var helt perfekt til biler, og vi fik det til en fin pris. Det trak os dengang,« siger han og tilføjer: »Men i dag ligger det jo fantastisk i forhold til kunderne.« En anden ting, der får indehaveren til at tro på målet, er antallet af gengangere: Lige nu er det ifølge Emil Knudsen 80 pct. af kunderne, der beder om en ny bil eller en kontraktforlængelse, når deres leasingperiode slutter. »Hvis vi bliver ved med at få lige så mange nye kunder, som vi har fået de seneste år, så får vi helt naturligt en stejl vækstkurve,« siger indehaveren. Emil Knudsen håber også, at de nye kunder vil gøre det samme som de første, der startede det hele: »Hvis kunderne fortsætter med at henvise deres bekendte til os, så gør det selvfølgelig vækstmulighederne endnu bedre.«

