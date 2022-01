Der er risiko for oversvømmelser i visse områder omkring Vejle Fjord denne weekend.

Sådan lyder advarslen fra DMI om stormen Malik, der rammer Danmark lørdag nat og søndag.

I Vejle Fjord varsles der en vandstand på omkring 130 cm søndag.

»Vejle Kommunes højtvandsvagt følger udviklingen løbende og forventer, at slusen sættes i drift for at hindre oversvømmelse i den indre by langs Omløbsåen,« oplyser Vejle Kommune.