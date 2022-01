Vejle Boldklub mister sin anfører efter 149 kampe

»Jacob Schoop har fået en mulighed for en god og længere aftale med Helsingør, og med kontraktudløb til sommer giver det mening at imødekomme denne mulighed. Schoop har været en profil for Vejle Boldklub gennem alle sine år i klubben,« siger Marius Adrian Nicolae, sportschef i Vejle Boldklub.

Jacob Schoop kom til Vejle Boldklub i 2016, og ifølge ham selv er det et vemodigt farvel til Vejle Boldklub.

»Det har altid været en fornøjelse at spille i Vejle Boldklub. Min rolle er blevet større undervejs, og jeg har altid værdsat tilliden fra mine holdkammerater og fra de cheftrænere, som har været her i min tid. Det er jeg stolt af. Vejle Boldklub er en klub med et utrolig stort fokus på sig, og det tror jeg, man skal have spillet her for virkelig at forstå,« siger han.

Med skiftet til FC Helsingør rykker Schoop fra den dårligste placering i den bedste række til den bedste placering i den næstbedste række.