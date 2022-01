Politi og styrelse slog til mod social dumping: Seks virksomheder skal kontrolleres yderligere

Syv virksomheder i Vejle-området fik tirsdag besøg af Skattestyrelsen, der var på en landsdækkende kontrol. Formålet er at tjekke for social dumping, og det var især byens byggepladser, der fik besøg af Skattestyrelsen. Skattestyrelsen kontrollerer, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den skat og moms til Danmark, som de skal.

»I forbindelse med besøgene stødte vi fx på en virksomhed, hvor vi skal se nærmere på deres lønindberetninger. Vi mødte også tre udenlandske enmandsvirksomheder, hvor ejerne formentlig bør være lønmodtagere i stedet. Samtidigt bliver de ansatte i to udenlandske virksomheder anset for arbejdsudlejet. Det betyder, at den danske virksomhed, de arbejdede for, skal betale arbejdsudlejeskat,« siger Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Hvad er social dumping? »Begrebet social dumping normalt bruges om forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau.« Kilde: Københavns Universitet / Beskæftigelsesministeriet

Får Skattestyrelsen under besøgene mistanke om, at virksomheder eller medarbejdere ikke er skattemæssigt korrekt registreret, kan de forvente yderligere et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen.

Styrelsen besøgte tirsdag syv virksomheder, hvor man snakkede med i alt 33 udenlandske medarbejdere. Seks af virksomhederne kan se frem til endnu et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen. »De problemer, som vi så i Vejle, svarer til det, vi typisk ser, når vi er på kontrol. Derfor er mit råd til danske virksomheder, der hyrer udenlandske underleverandører, at de sikrer sig, at underleverandørerne bliver registreret korrekt. Både for at sikre, at der løbende afregnes den korrekte skat til Danmark, og fordi den danske virksomhed kan komme til at hæfte for en manglende skat, hvis underleverandørerne er registreret forkert,« siger. Ernst O. Nielsen. På landsplan besøgte Skattestyrelsen i alt 76 virksomheder, hvor 59 af dem kan forvente yderligere kontrol. Aktionen mod social dumping var landsdækkende, og blev gennemført af Skattestyrelsen sammen med Arbejdstilsynet og politiet.