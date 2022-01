Sascha Uldahls pige skulle til at starte til håndbold, men Sascha Uldahl havde ikke råd til at købe de håndboldsko og -tøj, som træneren havde bedt hende medbringe til næste træning. Men det problem blev hurtigt løst. For hun modtog et gavekort til Intersport med penge nok på til at klæde datteren på fra top til tå i sportstøj. Sko, tøj og taske. Det hele var betalt af en fremmed.